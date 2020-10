Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Discountermarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (09.10.2020/10.10.2020) kam es in der Straße Sachsenring zu einem Einbruch in einen Supermarkt.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat zwischen 22:00 Uhr abends und 04:00 Uhr morgens. Dabei verschaffte sich zumindest ein unbekannter Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsamen Zugang in einen Lagerraum. Zu einem Betreten der Verkaufsräume kam es nicht. Vermutlich wurden der oder die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage gestört.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

