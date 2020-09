Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten finden bei angetrunkenem PKW-Fahrer Schreckschusswaffe und Drogen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Senne-

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 05.09.2020, fuhr ein alkoholisierter PKW-Fahrer an der Brackweder Straße/ Feuerbachweg vor den Augen von Polizisten bei Rot in die Kreuzung. Nachdem ein kurzer Fluchtversuch scheiterte, fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie Drogenutensilien im Wagen.

Um 02:10 befanden sich Polizisten auf der Brackweder Straße auf Streifenfahrt. Kurz bevor sie mit dem Polizeiwagen die Kreuzung Feuerbachweg/ Hafnerweg bei Grün passierten, kam ein Kleinwagen aus dem Feuerbachweg in die Kreuzung gefahren, drehte auf der Kreuzung und fuhr in den Hafnerweg. Die Beamten folgten dem Honda und gaben ihm Anhalte Signale. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen und bog in die Straße Am Flugplatz ab. Während des Fluchtversuchs überfuhr er zweimal die Bordsteinkante. In Höhe einer Bushaltestelle schaltete der Flüchtende das Fahrlicht aus und hielt wenig später an. Bevor er den Wagen verlassen konnte, standen die Verfolger bereits an der Fahrertür und hielten ihn fest.

Bei der Befragung gab der 18-jährige Honda-Fahrer aus Bielefeld an, dass sich seine Papiere im Fahrzeug befänden. Bei der Suche danach fanden die Polizisten in dem Honda auch eine Schreckschuss-Waffe, eine Tüte mit Cannabis sowie weitere Utensilien zur Wägung sowie Verpackung des Marihuanas zum Weiterverkauf.

Ein Alkohol-Test verlief positiv und ein Arzt entnahm dem 18-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe. Die aufgefundenen Gegenstände sowie die Prüfbescheinigung zum Begleiteten Fahren wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige ist eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell