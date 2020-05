Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (ric) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Personenschaden - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Donnerstag, 28.05.2020, 10:30 Uhr, 31061 Alfeld, Perkwall

Unbekannter PKW-Führer verlässt den Parkplatz auf dem Perkwall in Höhe des Wurst Basars in Richtung der Burgfreiheit und übersieht dabei den Kleinkraftradfahrer, welcher den Perkwall in Richtung der Ravenstraße befährt. Beim Brems-, bzw. Ausweichversuch kommt der Rollerfahrer zu Fall und verletzt sich leicht. Der verursachende Fahrzeugführer bleibt zunächst stehen und entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen dieses Verkehrsunfalls bzw. der Führer des verursachenden PKWs werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld ( Tel. 05181/9116-0 ) in Verbindung zu setzen.

