Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug gestohlen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der letzten Nacht, 26.05.2020- 27.05.2020, entwendeten unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr einen Pkw, der am Fahrbahnrand in dem Gumbinnenweg in Hildesheim abgestellt war. Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen BMW Typ 740D mit Northeimer Kennzeichen. Das Fahrzeug hat eine Keyless-Go-Ausstattung und einen Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die zu der oben genannten Uhrzeit verdächtige Personen oder im Vorfeld ein Ausbaldowern beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell