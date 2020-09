Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe schlagen mehrere Autoscheiben ein und stehlen Wertgegenstände

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche und Mitte - In den Stadteilen Schildesche und Mitte beschädigten Unbekannte zwischen 19:00 Uhr, 04.09.220, und 12:15 Uhr, 05.09.2020, insgesamt acht Fahrzeuge.

Am Meyer-zu-Eissen-Weg machten sich die Unbekannten an einem 3er BMW, einem VW Polo und einem Audi A6 zu schaffen. An der Straße Am Pfarracker beschädigten die Täter einen Chevrolet Spark, an der Joseph-Massolle-Straße einen Renault Megane, an der Ludwig-Lepper-Straße einen VW Up, an der Nahariyastraße einen Mercedes und an der Lessingstraße einen Pritschenwagen von Mercedes.

Die unbekannten Täter erbeuteten dabei zwei Rucksäcke mit Sportbekleidung, einen Laptop, Schlüssel, Bargeld, eine Brille und ein mobiles Navigationsgerät. Bei manchen Fahrzeugen blieb es bei der Sachbeschädigungen und die Täter flüchteten ohne Beute zu machen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Bielefeld unter der 0521-5450 entgegen.

