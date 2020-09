Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zum Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes im Rahmen eines Tumultgeschehens in Lage (Lippe).

Bielefeld (ots)

DT / Bielefeld / Lage - In der Nacht zu Sonntag, 06.09.2020, kam es in der Fußgängerzone in Lage zu einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in dessen Verlauf eine Person vermutlich durch einen Messerstich verletzt wurde.

Gegen Mitternacht erreichten zahlreiche Notrufe die Leitstelle Lippe wegen einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen in der dortigen Fußgängerzone. Mehrere Streifenwagen, Rettungswagen und ein Notarzt wurden zur Einsatzörtlichkeit in die Bergstraße entsandt. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten ca. 30 bis 40 Personen in verschiedene Richtungen. Es wurden fünf Verletzte angetroffen, von denen drei zur ambulanten Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Eine verletzte Person wies eine nicht lebensbedrohende Stichverletzung auf und verblieb stationär im Krankenhaus.

Aufgrund der unklaren Sach- und Motivlage richtete die Bielefelder Polizei die Mordkommission "Tumult" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Ralf Gelhot ein. Die Hintergründe zum Anlass des Tumultes bleiben unklar. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens dauern an.

