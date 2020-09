Polizei Bielefeld

POL-BI: Abbiegeunfall - LKW stößt mit Radfahrer zusammen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein LKW-Fahrer touchiert beim Abbiegen am Montagmorgen, 07.09.2020, an der Kreuzung Mielestraße/ Schildescher Straße einen Radfahrer. Bei dem Sturz erlitt der Radler leichte Verletzungen.

Gegen 08:25 Uhr fuhr ein 38-jähriger LKW-Fahrer aus Gütersloh auf der Mielestraße in Richtung Schildescher Straße und beabsichtigt an der Kreuzung nach rechts in die Schildescher Straße abzubiegen. An der Ampel der Kreuzung hielt er zunächst bei Rot an und fuhr dann bei Grünlicht los. Bei dem Abbiegevorgang nach rechts kam es zum Zusammenstoß mit dem neben ihm fahrenden 38-jährigen Fahrradfahrer aus Bielefeld, der beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Der Bielefelder stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach der Unfallaufnahme konnte gegen 08:45 Uhr die Unfallstelle wieder frei gegeben werden.

