Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über einen Verkehrsunfall (Pkw gegen Motorrad)

Fulda (ots)

Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer auf der Landesstraße zwischen Ützhausen und Bad Salzschlirf. Zu dem Unfall kam es, als ein 44-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Opel Meriva, der mit 3 Personen besetzt war, aus Richtung Ützhausen kommend nach links auf einen Parkplatz der gegenüberliegenden Straßenseite einbiegen wollte. Hierbei übersah er wohl aus Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Motorrad und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der 48-jährige Motorradfahrer aus Schlitz schwer verletzt. An seiner 750er Honda entstand Totalschaden, ebenso an dem beteiligten Opel. Dessen Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000,-EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt, der Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Greif

Polizeihauptkommissar

Polizeistation Fulda

Severingstr. 1-7

36041 Fulda

Tel. 0661/105-2300/2301

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell