Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.20, gg. 16.00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L 3073, zwischen Nieder-Gemünden und Elpenrod ein Verkehrsunfall mit einem Krad. Ein 28 jähriger Kradfahrer aus Recke befuhr mit seinem Krad die Landstraße von Nieder-Gemünden in Fahrtrichtung Elpenrod. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor dieser die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und prallte gegen die Außenleitplanke. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins UNI Klinikum Gießen verlegt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,--EUR.

