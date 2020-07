Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag (16.07.) in einen Getränkemarkt in der Petersberger Straße einzubrechen. Sie schlugen mit einem Werkzeug gegen die Schaufensterscheibe und verursachten 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftshaus

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Donnerstag (16.07.) brachen Unbekannte in einen Saunaclub in der Erfurter Straße ein. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und versuchten vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Sie verursachten 2.500 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchtem in der Nacht auf Donnerstag in eine Apotheke in der Dreherstraße einzubrechen. Nachdem es den Tätern nicht gelungen war ein Fenster aufzubrechen, flüchteten sie ohne Diebesgut. Sie hinterließen 300 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Bad Hersfeld - In eine Zahnarztpraxis in der Chemnitzer Straße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (16.07.) einzubrechen. Ihnen gelang es nicht das angegangene Fenster aufzuhebeln, sie verursachten lediglich 300 Euro Sachschaden.

