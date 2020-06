Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Radfahrer aus Bottrop auf der Paßstraße. Ein unbekannter Autofahrer bog aus der Straße In der Bette nach links in die Paßstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er fuhr einen schwarzen Mercedes. Der Fahrer konnte beschrieben werden: etwa 35 Jahre alt mit dunklen, längeren Haaren. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

