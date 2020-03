Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall wegen Handy?; Sachbeschädigung an Kirche; Handwerker-Fahrzeug gestohlen und Laster schnickte Golf beiseite

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Abgelenkt durch Handy - Dreieich

(mm) Eine 25-Jährige aus Neu-Isenburg hat sich am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, auf der Bundesstraße 486 zwischen Offenthal und Urberach mit ihrem Polo überschlagen. Die junge Frau soll nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt haben und dadurch abgelenkt gewesen sein. Infolgedessen sei sie dann mit ihrem Volkswagen rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Polo hat sich dabei überschlagen und blieb schließlich auf einem Acker stehen. Die Fahrerin musste anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Kleinwagen entstand ein Schaden von zirka 2.500 Euro. Neben den bereits bekannten Zeugen, mögen sich bitte noch weitere Personen melden, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden.

2. Sachbeschädigung an der Kirche - Dreieich

(mm) Drei Fensterscheiben haben Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 16.30 Uhr, an der evangelischen Kirche in der Fahrgasse in Dreieichenhain zerstört. An zwei Scheiben wurde jeweils ein Loch von zirka fünf Zentimeter Durchmesser festgestellt. Das dritte Fenster wies einen Riss in der Glasscheibe auf. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizeistation in Langen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Telefonnummer 06103 9030-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Peugeot Boxer gestohlen - Hanau

(mm) Unbekannte stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen Peugeot Boxer, der im Quergartenweg, Höhe der Hausnummer 8, in Klein-Auheim abgestellt war. In dem "Handwerkerfahrzeug" befanden sich auch diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Autos, an dem OF-Kennzeichen mit den Blockbuchstaben JP angebracht sind, geben kann, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100 123 melden.

2. Laster schnickte Auto in die Betonwand - Gemarkung Langenselbold/Autobahn 66

(aa) Ein junger VW-Fahrer, der am Mittwochmorgen auf der Autobahn 66 aus Richtung Fulda unterwegs war, prallte mit seinem schwarzen Golf in die Betonwand. Verursacht hatte dies ein bislang unbekannter Lastwagen-Fahrer, der durch einen fehlerhaften Fahrstreifenwechsel den VW angestoßen hatte. Der Unfall passierte gegen 8.50 Uhr zwischen der Anschlussstelle Langenselbold-Ost und dem Langenselbolder Dreieck. Glücklicherweise blieb der 20-jährige Golf-Lenker, der in Gelnhausen wohnt, unversehrt. An seinem Auto entstand jedoch ein Schaden von gut 2.500 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und fuhr davon. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 27.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

