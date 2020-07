Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Textilbetrieb - Baustellendiebstahl - Parkuhr versucht aufzubrechen - Dreiste Trickbetrüger in einem Fall erfolgreich -

Einbruch in Textilbetrieb

Wüstensachsen - In einem unbestimmten Zeitraum vor dem 16. Juli brachen Unbekannte in einen Textilbetrieb in der Straße "Am Schwimmbad" ein und stahlen diverse Werkzeuge im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Fulda/Haimbach - In der Nacht auf Mittwoch (15.07.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Fuchsstraße Gerüstteile und einen Baustromverteiler mit Zubehör. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Parkuhr versucht aufzubrechen

Fulda - Unbekannte versuchten in der Woche vor dem 9. Juli eine Parkuhr in der Kanalstraße aufzubrechen. Die Parkuhr im Wert von 500 Euro wurde dabei total beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dreiste Trickbetrüger in einem Fall erfolgreich

Neuhof - "Hallo ich bin die Tochter deiner Cousine, weißt du wer am Telefon ist? Ich habe ganz kurzfristig eine Wohnung in Fulda gekauft und brauche jetzt dringend deine Hilfe. Ich benötige jetzt sofort Geld, sonst ist die Wohnung wieder weg! Kannst du mir bitte aushelfen? Das Geld holt eine Bekannte von mir ab, da ich selber nicht kommen kann".

So erging es am Donnerstagnachmittag (16.07.) einer lebensälteren Dame aus Neuhof. Eine weibliche Persson erschlich sich am Telefon durch ihre geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Dame und brachte sie dazu mehrere Tausend Euro an eine ihr unbekannte weibliche Person auszuhändigen.

Die Geschädigte konnte die Person folgendermaßen beschreiben: weiblich, asiatisches Erscheinungsbild, zwischen 40 und 45 Jahren alt, schlanke Gestalt und kurze dunkle Haare. Zur Bekleidung konnte die ältere Frau nichts sagen.

Fulda - In einem weiteren Fall wurde eine ältere Dame von einer ihr fremden Frau besucht, die sie darum bat, für eine Nachbarin eine Nachricht zu notieren. Die Person trug eine weisse Schutzmaske. Sie wäre nicht in der Lage die Notiz auf Deutsch aufzuschreiben. Angeblich wolle sie im Auftrag einer Änderungsschneiderei Bekleidung an eine Person im gleichen Mehrfamilienhaus aushändigen. Im Verlauf des Gesprächs sollte die ältere Dame Geld wechseln. Da ihr dies nicht möglich war, entfernte sich die fremde Frau wieder.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder gesehen hat wird gebeten sich bei der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661 / 105-0 zu melden. Aber auch jede andere Dienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de nimmt Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein und legen Sie sofort auf! - Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen! - Rufen Sie im Zweifel selber bei Ihrer örtlichen Polizei an!

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

