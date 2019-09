Polizeipräsidium Ulm

Zu spät erkannte eine Autofahrerin am Dienstag in Blaustein ein stehendes Fahrzeug.

Gegen 14.15 Uhr war ein Dacia von Arnegg in Richtung Herrlingen unterwegs. Dessen 30-Jähriger Fahrer wollte nach links in Richtung Wippingen abbiegen. Er musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Der hinter ihm fahrende Seat bremste ebenfalls rechtzeitig ab. Die nachfolgende 19-Jährige bemerkte dies mit ihrem Skoda zu spät. Sie fuhr auf den Seat auf und schob diesen auf den Dacia. Der Dacia prallte anschließend mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Hierbei erlitten die 68-Jährige VW-Fahrerin sowie die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen. Der 28-Jährige Seat-Fahrer wurde leicht, seine 23-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der 30-Jährige Dacia-Fahrer und seine 56-Jährige Mitfahrerin wurden leicht, seine 25-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 27.500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

