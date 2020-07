POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall

Bebra, Eisenacher Straße, 15.07.2020, 17:05 Uhr Eine 34- jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra und eine 73 -jährige Fahrzeugführerin aus Ronshausen befuhren in Bebra-Weiterode die Eisenacher Straße in Richtung Ronshausen. Die Fahrerin aus Bebra mußte wegen Gegenverkehr ihr Fahrzeug abbremsen, die Fahrzeugführerin aus Ronshausen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Die Fahrzeugführerin aus Bebra wurde bei dem Unfall leicht verletzt, und in das Krankenhaus nach Rotenburg verbracht. Sachschaden gesamt 14500,- Euro.

Strafanzeigen

Bebra, Neue Straße, 17.07.2020, 02:05 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 41-jähriger Fahrer aus Bebra festgestellt, der beim Führens seines Pkw unter Drogeneinfluß stand. Weiterhin wurde bei dem Fahrer sonstige Drogen aufgefunden und sichergestellt, eine Strafanzeige wird eingeleitet.

(Berichterstatter: Polizeistation Rotenburg, Riedel, POK)

Räderdiebstahl in Mittelkalbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag demontierten unbekannte Täter in Mittelkalbach alle vier Räder eines 5er BMW Kombi. Dieser war auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände in der Straße Forsthaus abgestellt. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 1000 EUR. Mindestens gleichhoch ist der Schaden an dem Fahrzeug, der durch das unsachgemäße Hochbocken des Wagens verursacht wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Neuhof unter Tel.: 06655 / 96880

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

