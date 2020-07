Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A7 i.H. Fulda - Verkehrsunfall mit Lkw - Behinderungen in FR Nord

Fulda (ots)

Erstmeldung: 12.54 Uhr

In Höhe Fulda hat sich in Fahrtrichtung Nord in Höhe der AS Fulda-Mitte ein Unfall mit Lkw und Pkw ereignet. Nach ersten Informationen sind zwei Personen leicht verletzt. Der Verkehr wird auf der A 7 in FR Nord auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Behinderungen.

