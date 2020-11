Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer übersehen

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch ein 76-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Vreden zugezogen. Der Vredener war gegen 15.45 Uhr auf dem Geh- /Radweg im Kreisverkehr Oldenkotterstraße/Ringstraße unterwegs, als er von einem 75-jährigen erfasst wurde. Der ebenfalls aus Vreden kommende Autofahrer wollte von der Ringstraße in den Kreisverkehr einfahren. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

