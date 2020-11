Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Drogentest schlägt auf Wirkstoff Morphin an

VredenVreden (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein 25-Jähriger am Mittwoch ein Kraftfahrzeug geführt. Bei einer Kontrolle in den Abendstunden auf der Oldenkotter Straße in Vreden bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen bei dem Mann. Der Test schlug auf den Wirkstoff "Morphin" an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell