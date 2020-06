Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Samstag eine 39-jährige Autofahrerin in Gronau zugezogen. Die Gronauerin war gegen 13.20 Uhr auf der Enscheder Straße in Richtung Glanebrug unterwegs. In Höhe einer Tankstelle musste sie verkehrsbedingt warten, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen. Ein in gleicher Richtung fahrender 20-jähriger Autofahrer aus Enschede bemerkte das zu spät und fuhr auf das Auto der Gronauerin auf. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 4.000 Euro.

