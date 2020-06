Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer fährt gegen Baum

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 72-Jähriger am Samstag in Epe zugezogen. Der Gronauer war mit seinem Wagen gegen 14.00 Uhr auf der Speestraße aus Richtung Kolpingstraße kommend in Richtung Merschgarden unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Aufprall beschädigte der Gronauer neben dem Baum auch einen Gartenzaun. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell