Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigaretten erbeutet

Eichenzell (ots)

Ein unbekannter Täter ist am heutigen Mittwoch, gg. 00:55 Uhr, in Eichenzell in die dortige AVIA-Tankstelle eingebrochen und hat Zigaretten in unbekannter Menge gestohlen. Der Täter schlug eine gläserne Scheibe der AVIA-Tankstelle in der Fuldaer Straße ein und verschaffte sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Im Bereich des Kassenschalters entnahm er eine unbekannte Menge an Zigaretten und verließ den Tatort zunächst zu Fuß in Richtung Gartenstraße. Dort stieg er in einen dunklen Pkw - möglicherweise Audi / BMW - ein und flüchtete in Richtung B27. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen, Tel. (0661) 105-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

