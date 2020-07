Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Mit E-Bike gestürzt Breungeshain - Am Samstag (18.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem schwarzen E-Bike Leader 28Z Treckingrad City-Bike von der Landesstraße herkommend auf den Vulkanradweg ein. Sie befand sich in einer Gruppe von mehreren Fahrradfahrern, welche den Vulkanradweg bergab in Richtung Ulrichsteiner Weg / Flösserschneisse befuhren. Beim Abbremsen geriet ihr Fahrrad ins Rutschen und die 51-verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Am E-Bike entstand leichter Sachschaden.

Berührung mit Gegenverkehr Schotten - Am Sonntag (19.07.) befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem silberfarbenen VW Caddy die Landesstraße von der "Poppenstruth" kommend in Richtung Götzen. Unmittelbar nach der Abfahrt nach Altenhain kam ihr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem silberfarbenen Chevrolet GM Korea entgegen. Als sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Dabei zerbrachen die Scheibe an der Fahrertür des Caddys und der Spiegel des Chevrolet. Durch die Splitter der Seitenscheibe erlitt die 62-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von 800 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt Lauterbach - Am Montag (20.07.), gegen 09:45 Uhr, parkte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin ihren schwarzen 2er BMW in der Bahnhofstraße auf einer Parkfläche. Als sie gegen 11:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Wagen der 28-jährigen entstand leichter Sachschaden.

Außenspiegel abgetreten Lauterbach - Am Sonntag (19.07.), gegen 00:00 Uhr, wurde in der Beethovenstraße der rechte Außenspiegel eines dort geparkten weißen Skoda Octavia zerstört. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei unbekannte Täter gegen den Außenspiegel traten und diesen dabei zerstörten. Hinweise zu den unbekannten Personen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell