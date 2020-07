Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte in 36103 Flieden

Fulda (ots)

Zu einem Einbruch kam es in den vergangenen Tagen auf dem Grundstück des Katholischen Pfarramtes in Flieden. Bislang unbekannte Täter brachen dort in eine Gartenhütte ein und verursachten dabei einen Schaden an der Zugangstür. Wer Hinweise zur Aufklärung der Strafatat geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Neuhof (Tel.: 06655 96880) in verbindung zu setzen.

