POL-OH: Pressemitteilung der PSt. Lauterbach vom 20.07.20

Geparktes Fahrzeug beschädigt Lauterbach (P) Am 17. Juli gegen 16:00 Uhr parkte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen Honda Civic in der Kanalstraße in Höhe der Haunummer 10 auf einer Parkfläche. Als sie gegen 16:45 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Honda gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu Kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln, da am Honda rote Fremdfarbe festgestellt wurde. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am Honda entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Berührung mit Gegenverkehr Schotten (P) Am 18. Juli befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki SC58 die Landesstraße in Richtung Hoherodskopf. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve berührte er mit seinem mit seinem Spiegel die linke Seite eines entgegenkommenden Kleintransporters. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 800 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen Herbstein (P) Am 18. Juli gegen 18:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seinem Kraftrad Piaggo Beverly Tourer 300 die Landesstraße von Altenschlirf herkommend in Richtung Schlechtenwegen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor der 29-jährige die Kontrolle über sein Kraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz verletzte es sich schwer. Er wurde nach Lauterbach in das Eichhofkrankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Mit Fahrrad gestürzt Lauterbach (P) Am 19. Juli gegen 21:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad den Schotterweg in der Nähe des Waldschlösschens. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte, Dabei verletzte sich der 24-jährige schwer. Er wurde nach Lauterbach in das Eichhofkrankenhaus eingeliefert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, da bei dem 24-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

