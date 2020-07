Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrt missachtet, zwei verletzte Personen

Eiterfeld (ots)

Am Montag den 20.07.2020 kam es gegen 13 Uhr auf der L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen, im Kreuzungsbereich der Milchstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Eiterfeld fuhr mit einem grauen Audi von Leibolz kommend den Wirtschaftsweg in Richtung Fürsteneck, Milchstraße. An der Kreuzung zur L 3380 missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 58-jährigen Autofahrerin aus der Gemarkung Groß-Gerau. Infolge der Vorfahrtsverletzung kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision des grauen Audis und dem gelben Fiat.

Die Fahrerin des Fiats und ihre 84-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Die Beifahrerin musste infolge der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Insassen des Audis wurden nicht verletzt.

Der Fiat musste geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

An der Unfallstelle waren zeitweise drei Rettungsfahrzeuge und der Rettungshubschrauber Christoph 28 eingesetzt. Die Fahrbahn war während der Versorgung der Unfallbeteiligten teilweise gesperrt.

Sollten sich Augenzeugen finden, so werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

