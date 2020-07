Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blitzer gestohlen - Betrug durch überhöhte Handwerkerrechnung - Mehrere Diebstähle aus Autos - Motorraddiebstahl - Einbruch in Rohbau

Blitzer gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen Montag (13.07.) und Freitag (17.07.) auf der B27 Höhe Marbach Nord das Geschwindigkeitsmessgerät einer Blitzeranlage. Die Täter hebelten das Gehäuse auf und entnahmen die Anlage im Wert von mehreren 10.000 Euro. Am Gehäuse entstand 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug durch überhöhte Handwerkerrechnung

Petersberg - Am Donnerstagmorgen (16.07.) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem 85-jährigen Petersberger und boten dem älteren Herren an, seine Dachrinne zu reparieren. Nach zwei Stunden Arbeit verlangten sie einen überhöhten Geldbetrag und setzte den Petersberger dabei derart unter Druck, dass dieser ihnen als Bezahlung zusätzlich Schmuck aushändigte. Die Männer waren mit einem weißen Lkw der Marke Peugeot unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Autos

Neuhof/Büchenberg - Zwischen Freitagabend (17.07.) und Samstagmittag (18.07) stahlen Unbekannte in der Büchenberger Straße und in der Straße "An der Bleiche" persönliche Wertsachen aus verschiedenen Autos. In der Büchenberger Straße drangen die Täter in einen schwarzen Golf Kombi ein, der in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses stand. Am zweiten Tatort gingen sie einen ebenfalls vor einem Haus geparkten silbernen Polo an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorraddiebstahl

Tann/Hundsbach - Zwischen dem 10. Und 12 Juli stahlen Unbekannte in der Straße "Herdathurm" ein weiß-rotes Motorrad der Marke Yamaha. Die Enduro stand auf dem Außengelände eines landwirtschaftlichen Hofs und hatte einen Wert von circa 1700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Rohbau

Flieden/Rückers - Unbekannte brachen zwischen Samstag- (18.07.) und Sonntagabend (19.07.) in einen Rohbau in der Straße "Neue Straße" ein. Die Täter beschädigten diverse Türen und flüchteten ohne Diebesgut. Sie hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

