POL-OG: Kehl, Kork - Badeunfall

Kehl (ots)

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall mit tödlichem Ausgang am Donnerstagabend an einem See in Kehl Kork haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich ein 18-Jähriger gegen 19 Uhr in Ufernähe im Wasser aufgehalten haben. Der Nichtschwimmer soll im Anschluss an einer steil abfallenden Stelle zu weit in den See und schließlich vollständig unter Wasser geraten sein. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der afghanische Staatsangehörige erst etwa 30 Minuten später durch Taucher der Feuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen werden.

Derzeit gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus.

