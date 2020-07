Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tasche zurückgelassen und Joint aufgefunden

Lahr (ots)

Am Freitag gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr zu einem Schwimmbad in Ettenheim gerufen, da dort mehreren Jugendlichen Lieder singen und baden sollen. Lediglich außerhalb des Geländes wurden drei junge Männer angetroffen. Im Zuge der genaueren Überprüfung konnte in einer zurückgelassenen Tasche ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Besitzer, der nicht mehr vor Ort war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

