Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw touchiert Tunnelmauer

Bebra (ots)

Am Sonntag den 19.07.20 gegen 20.53 h fuhr ein 39-jähriger Bebraner von Gilfershausen nach Braunhausen. Er kam rechts auf den Grünstreifen und touchierte die dortige Tunnelmauer und schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam im Tunnel an der Tunnelmauer nach 180 Grad Drehung zum Stehen. Die Straße war während der Bergung 45 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 EUR.

gefertigt: PHK Hahn - PSt. Rotenburg a.d.Fulda (E31/Ra)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell