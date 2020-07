Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der PSt. Bad Hersfeld vom 20.07.20

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht in Hohenroda konnte durch aufmerksame Zeugen vereitelt werden

Hohenroda - Am Sonntag (19.07.), gegen 16:50 Uhr, öffnete eine 18jährige Beifahrerin aus Bad Hersfeld, die Tür eines blauen Audi A3, in der Schwarzengrunder Straße und stieß damit gegen die Tür, des danebenstehenden schwarzen BMW 525d, eines 63jährigen Mannes aus Rotenburg an der Fulda. Die 18jährige Unfallverursacherin und die 21jährige Schenklengsfelderin, Halterin des Audi A3, besahen sich den Schaden und entfernten sich beide unerlaubt vom Unfallort. Dies sahen ein 23jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda, eine 24jährige Frau und ein 19jähriger Mann aus Hohenroda. Es entstand ein Gesamtsachschade in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise durch weitere Zeugen bitte die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht an der LOMO Kreuzung in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Sonntag (19.07.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 61jähriger Mann aus Rodenbach, mit seinem schwarzen Ford Kuga, den linken Fahrstreifen der Frankfurter Straße/B27 aus Richtung Bad Hersfeld Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang in gerader Richtung. Ein 45jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr zu gleicher Zeit, mit seinem grauen Nissan Tida, den rechten der beiden Fahrstreifen. Als der 61jährige Mann mit seinem Kuga circa 250 Meter vor der LOMO-Kreuzung den Mann aus Bad Hersfeld überholen wollte, zog dieser ohne Grund mit seinem Nissan nach links rüber auf den linken Fahrstreifen. Hierbei touchierte der 45jährige Bad Hersfelder mit der vorderen linken Seite seines Fahrzeugs die hintere rechte Seite des Ford Kuga. Der Nissanfahrer zog sein Fahrzeug wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück und überholte den Kuga nun rechts und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund der Lichtzeichenanlage an der LOMO-Kreuzung mussten beide Fahrzeuge halten. Der 61jährige Mann aus Rodenbach stieg sofort aus seinem Fahrzeug aus und ging zum Unfallverursacher. Dieser betitelte den Kugafahrer nur und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern und die Personalien auszutauschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von cira 4.000 Euro. Hinweise durch weitere Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

