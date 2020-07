Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Opferstock misslingt - Werkzeuge und Baumaterialien von Baustelle entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl aus Opferstock misslingt

Flieden - Unbekannte begaben sich zwischen Sonntag (19.07.) und Montag (20.07.) in eine Kirche in der Hauptstraße. Dort versuchten sie den dortigen Opferstock zu öffnen, jedoch vergebens. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge und Baumaterialien von Baustelle entwendet

Fulda - Aus einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Gerbergasse entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (18.07.) und Montagmorgen (20.07.) Werkzeuge und Baumaterialien in noch unbekanntem Wert. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter über ein offenstehendes Fenster in das Haus ein und hebelten im Inneren mehrere Türen auf. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Dominik Möller, Pressesprecher

