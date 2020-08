Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Laternen und Schirm beschädigt

Sachschäden verursachten am Wochenende Unbekannte in Laupheim.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Montag knickten die Täter vor einem Gebäude in der Mittelstraße einen Schirm um und warfen Stühle umher. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen beschädigten Unbekannte ebenfalls in der Mittelstraße vier Laternen. Die Polizei (Tel. 07392/96300) ermittelt in beiden Fällen. Der Sachschaden dürfte etwa 1.000 Euro betragen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

1577562++++1582916

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell