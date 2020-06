Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Am Montag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim an der Anschlussstelle Sinsheim. Beim Verlassen der Autobahn fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem BMW aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Skoda eines 47-jährigen Mannes auf. Dieser wurde wiederum auf den vor ihm stehenden Audi aufgeschoben. Der etwa 30-jährige Fahrer des Audi-TT mit Heidelberger Kennzeichen stieg nach dem Aufprall kurz aus seinem Fahrzeug aus und entfernte sich dann schleunigst von der Unfallstelle. An den beiden hinteren Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

Der unbekannte, etwa 30 Jahre alte Mann, wird wie folgt beschrieben:

- 160-170 cm groß

- helle, kurze Haare

- bekleidet mit einer "Audi"-Latzhose

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Walldorf unter der Rufnummer 06227/35826-0 entgegen.

