POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Hotel - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 15.12.2019 ereignete sich ein Einbruch in das Hotel "Zum Prinzen" in der Hauptstraße. Der bislang unbekannte männliche Täter betrat gegen 23:56 Uhr den Eingangsbereich, wo er von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Er hebelte anschließend die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Dort brach er weitere Türen auf und erbeutete schließlich aus einem Tresor und einer Kasse insgesamt 1.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden an den beschädigten Türen beläuft sich auf 600 Euro.

Nachdem die bisherigen polizeilichen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, erhofft sich das Polizeirevier Sinsheim nun Hinweise aus der Bevölkerung, durch Veröffentlichung der Bilder von der Überwachungskamera.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinsheim-einbruch-in-hotel/

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 07261/690-0 mitzuteilen.

