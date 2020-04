Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen, Rielasingen-Worblingen) Vorfahrt missachtet (06.04.2020)

Rielasingen, Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Albert-Ten-Brink-Straße / Hegaustraße ereignet hat. Ein von der Albert-Ten-Brink-Straße kommender 18-jähriger BMW-Fahrer bog nach links in die Hegaustraße ein und übersah den Skoda eines von rechts kommenden, bevorrechtigten 49-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste abgeschleppt werden.

