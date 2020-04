Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sunthausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sträucher in Brand geraten (07.04.2020)

Bad-Dürrheim, Sunthausen (ots)

Zwei Sträucher einer Hecke fingen am heutigen Dienstag gegen 01.30 Uhr in der Gehrenstraße Feuer. Vermutlich gerieten die Sträucher in Brand, nachdem eine Anwohnerin bereits vor Tagen abgebrannte Asche in die Hecke schüttete. Die Frau selbst entdeckte das Feuer und löschte es selbstständig.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell