Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zwickt Kabel ab (02.04.-03.04.-2020)

Blumberg (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von 2. April bis 3. April mehrere Kabel einer Telekom-Verteilerdose an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/41066, in Verbindung zu setzen.

