Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz von Polizei und Stadt

Bochum (ots)

Wiederholter Schwerpunkteinsatz in der Bochumer Innenstadt: Polizei und Kräfte der Stadt haben am Freitag in Bochum gemeinsam Shisha-Bars kontrolliert. Darüber hinaus wurden im engeren Umfeld getunte Fahrzeuge überprüft.

Der Einsatz fand Freitagabend, 25. Oktober, zwischen 19.30 und 1 Uhr im Bereich der Brüderstraße statt. Mit vereinten Kräften überprüften Kräfte des Ordnungsamts, der Lebensmittelkontrolle, des Gesundheitsamts und des Bauordnungsamts - zusammen mit starken Kräften der Polizei - insgesamt 14 Shisha-Bars.

Die Einsatzkräfte schrieben eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen unterschiedlicher Verstöße. Zudem wurden neun Berichte gefertigt. In einem Fall erfolgte eine Nutzungsuntersagung der Shishas. Auch unverzollter Tabak und Betäubungsmittel wurde in einem Betrieb sichergestellt. Neun Mal musste wegen Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz eingeschritten werden.

Die Polizei richtete zudem eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Viktoriastraße ein, um sich u. a. um die sogenannten "Carposer" und um die Autotuning-Szene zu kümmern. Unterstützt wurden Sie dabei von einem Kfz-Sachverständigen. Ergebnis: Bei elf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, entsprechende Anzeigen sind die Folge. 17 weitere Ordnungswidrigkeiten wurden geschrieben, 13 Kontrollberichte fielen an und eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz musste gefertigt werden. In diesem Fall stellte die Polizei auch das betreffende Fahrzeug sicher. Ein E-Scooter wurde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet jetzt zusätzlich eine Anzeige.

Wir werden in unseren Bemühungen nicht nachlassen und weiterhin konsequent Überprüfungen dieser Art durchführen.

