POL-BO: Sicher durch die dunkle Jahreszeit: Polizei sensibilisiert am Aktionstag "Mit Rad und Tat für Sicherheit" Fahrrad- und Pedelecfahrer

Mit einem Schwerpunkttag hat die Polizei in Bochum jetzt Rad- und Pedelecfahrer für die Gefahren der dunklen Jahreszeit sensibilisiert. Zeitgleich kontrollierten Polizisten den Verkehr.

Zu hohe Geschwindigkeit, abrupte Spurwechsel und schlechte Sichtbarkeit gehören zu den größten Gefahren für Radfahrerinnen und Radfahrer - vor allem jetzt im Herbst, wo es früh dunkel wird und feuchtes Laub für rutschige Fahrbahnen sorgt. An einem Infostand vor dem Bochumer Schauspielhaus erläuterten die Experten der polizeilichen Verkehrsunfallprävention deshalb am Freitag, 25. Oktober, worauf Zweiradfahrer achten sollten. In einem eigens aufgestellten Dunkelzelt wurde den Besucherinnen und Besuchern deutlich gemacht, wie wichtig helle Kleidung ist. Während dunkle Sachen erst ab ca. 25 Metern sichtbar werden, sind reflektierende Oberflächen schon aus 150 Metern Entfernung zu erkennen.

Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot wahr und kamen mit den Beamten ins Gespräch. Darunter auch Katharina Ditter, die mit ihren Söhnen Georg (5) und David (3) auf dem Fahrrad vorbeikam. Vorbildlich: Alle drei trugen einen Helm - trotzdem ließen sie überprüfen, ob die Gurte richtig eingestellt waren.

Währenddessen kontrollierte die Polizei den Verkehr im Stadtgebiet - dabei standen Rad- und Pedelecfahrer im Fokus. Insgesamt ahndeten die Beamten 16 Verkehrsverstöße von Radfahrern. Die Polizisten konnten für ihr Anliegen sensibilisieren und verdeutlichen, wie Rad- und Pedelecfahrer sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen.

