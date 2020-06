Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeioberkommissarin Rebecca Fell neue Leiterin des Polizeiposten Mühlhausen

Bild-Infos

Download

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Anfang Juni ist die 25-jährige Polizeioberkommissarin Rebecca Fell (Bild) neue Leiterin des Polizeipostens Mühlhausen. Sie trat damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Klaus Widmaier an, der Anfang des Jahres zum Polizeiposten Meckesheim gewechselt war. Rebecca Fell wohnt im Nachbarort in Angelbachtal und begann 2012 in Bruchsal die Ausbildung bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg. Nach der Vorausbildung absolvierte Rebecca Fell von Januar 2014 bis Ende August 2016 an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen am Campus Freiburg das Bachelor-Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Danach kam die junge Polizeikommissarin zum Polizeipräsidium Mannheim, wo sie bis zur ihrer jetzigen Tätigkeit im Streifendienst des Polizeireviers Sinsheim eingesetzt war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell