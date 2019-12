Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2019, zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr, schlug in einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet Im Weidfeld, eine Diebin zu. Die bislang unbekannte Frau, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, schlanke Figur, dunkle lange Haare und dunkle Kleidung, entwendete die Geldbörse eines 71-jährigen Mannes während er durch den Einkauf abgelenkt war. Wer Hinweise zu der Frau machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

