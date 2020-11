Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ein Täter lenkt ab, der andere stiehlt eine EC-Karte

BocholtBocholt (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver haben Diebe am Dienstag in Bocholt die EC-Karte einer Frau an sich gebracht. Die 62-Jährige hatte gerade ihr Fahrrad vor einer Bankfiliale an der Straße Ostmauer abgestellt, als ein Mann sie ansprach. Der Unbekannte bat die Bocholterin mehrfach um Kleingeld, obwohl sie seine Forderung ablehnte. In dieser Situation näherte sich überraschend ein zweiter Täter und griff nach einem Mäppchen in der Hand der Frau. Die Unbekannten flüchteten. Der erstgenannte Täter war jüngeren Alters, bekleidet mit einer Jeanshose, einer schwarzen Jacke und einer Kappe. Er sprach fließend deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

