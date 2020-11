Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Gronau und der Kreispolizeibehörde Borken

GronauGronau (ots)

Wie bereits am vergangenen Wochenende finden auch an den kommenden Wochenenden gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei statt. Ziel ist die Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften. Kontrolliert werden sowohl Betriebe als auch Personengruppen, die sich in der Öffentlichkeit aufhalten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell