Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lünener "strandet" in Ahaus und begeht Straftaten

AhausAhaus (ots)

Innerhalb kürzester Zeit ist ein Lünener mehrfach in Ahaus aufgefallen. Gegen 12.00 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, dass eine Person den Zug der Deutschen Bahn nicht verlassen wolle. Die Beamten erteilten dem 24-Jährigen einen Platzverweis. Nur gut eine Stunde später hat der Mann mutmaßlich einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof begangen. Er konnte aber flüchten. Nach einem weiteren Diebstahl gegen 14.45 Uhr in einem Geschäft an der Bahnhofstraße, nahm ein Zeuge die Verfolgung auf und führte die alarmierten Einsatzkräfte heran. Schließlich konnte der Lünener, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, in Gewahrsam genommen werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der Dieb mit richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen im Polizeigewahrsam.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell