Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Belohnung ausgesetzt

Ahaus-GraesAhaus-Graes (ots)

Wie bereits berichtet, erbeuteten noch unbekannte Täter in der Nacht zum 14. Oktober 2020 auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Graes technische Geräte und richteten damit hohen Schaden an.

Der Geschädigte hat nun eine Belohnung in einer Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters bzw. der Täter führen. Personen, zu deren Berufspflichten die Strafverfolgung gehört, sind von der Belohnung ausgeschlossen. Bei mehreren gleichwertigen Hinweisen kann über eine Aufteilung des ausgelobten Betrages entschieden werden. Die Zuerkennung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs.

Nachfolgend der Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4734205

