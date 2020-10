Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebe schlagen in Agrarbetrieb zu

Ahaus (ots)

Technische Geräte im niedrigen sechsstelligen Eurobereich haben Unbekannte in Graes erbeutet. Die Täter betraten das frei zugängliche Gelände eines Agrarbetriebes in der Bauerschaft Brink. Aus einem Büro, in das sie durch ein Fenster eindrangen, von dem Dach eines Landmaschinenfahrzeugs der Marke John Deere (Typenbezeichnung: 8500 AUSF.D2) und aus einem weiteren Fahrzeug der gleichen Marke (6250R/E03) entwendeten die Täter elektrische Komponenten. Laut dem Geschädigten wurden insgesamt fünf Lenksysteme, ein Messgerät für ein Lenksystem sowie ein Display eines Lenksystems entwendet. Die Tat trug sich am frühen Mittwochmorgen, in der Zeit von 01.30 bis 07.30 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

