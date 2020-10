Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebstahl bei günstiger Gelegenheit

Rhede (ots)

Am Sonntagabend stellte eine 71-jährige Frau aus Rhede ihr Auto gegen 18.00 Uhr unverschlossen und mit laufendem Motor am Zeinenweg ab. Als sie circa 10 Minuten später zurückkehrte, musste sie den Verlust ihres Fahrzeugschlüssels feststellen. Auf dem Hof befand sich in dem Zeitraum eine männliche Person. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: circa 175 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, bekleidet mit einem weißen Hemd und einem auffällig großen, gelben Sturzhelm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

