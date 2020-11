Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall im Kreisverkehr

Autofahrerin wird gebeten sich zu melden

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Mittwoch in Vreden erlitten. Sie war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr Ottensteiner Straße/Busbahnhof/Wüllener Straße unterwegs, als eine unbekannte Autofahrerin aus der Wüllener Straße in den Kreisverkehr einfuhr, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Vredenerin stürzte. Die beiden Frauen setzten ihre Fahrt einvernehmlich und ohne Austausch der Personalien fort, da zunächst "alles in Ordnung" zu sein schien. Erst später verspürte die Radfahrerin Schmerzen. Sie suchte ein Krankenhaus auf und gab den Vorfall bei der Polizei zu Protokoll. Die Polizei sucht nun eine Ersthelferin, die Unfallbeteiligte und Zeugen. Das Auto, ein silberfarbener Kombi, war mit zwei Frauen besetzt. Die Beifahrerin sei ungefähr 70 Jahre alt gewesen, die Fahrerin deutlich jünger, gab die Verletzte zu Protokoll. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

