POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Ordnungswidrigkeit beim Parken (20.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Wannenstraße ereignet hat. Eine 52-jährige Frau parkte ihren Suzuki am Straßenrand der Wannenstraße und verließ das Fahrzeug, ohne es gegen Wegrollen zu sichern. Während ihrer Abwesenheit rollte der Suzuki auf einen dahinter parkenden Anhänger, der wiederum auf einen BMW geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde hierbei niemand.

