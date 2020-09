Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Umkleidekabine (19.09.2020)

Dauchingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Spielerumkleide auf dem Sportplatz des Fußballclubs Dauchingen gestohlen. Vier Fußballspieler zwischen 30 und 35 Jahren meldeten der Polizei, dass ihnen Bargeld gestohlen wurde, welches unbeaufsichtigt während des Fußballspiels in der Kabine gelagert wurde. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

